美國佛羅里達州2018年造成17死的校園槍擊案,槍手克魯茲(Nikolas Cruz)判囚終身。

現年24歲的槍手克魯茲,4年前持半自動步槍,到曾就讀的高中開火,殺害17名師生。

他去年承認蓄意謀殺罪,控方要求法庭考慮判處死刑,但未獲12人陪審團一致同意,最終克魯茲被判終身監禁,不得假釋。不少受害人家屬不滿判決,批評克魯茲罪大惡極,應被處決。

