CVS, Walgreens和Walmart初步同意支付最少120億元和解類鴉片訴訟

【KTSF 傅景竑報導】

針對被指控不當處理類鴉片止痛處方藥的問題,零售商CVS、Walgreens和Walmart原則上初步同意,支付最少120億元和解金。

訴訟是由州和地方政府提出,指控零售商CVS、Walgreens和Walmart不當處理類鴉片止痛藥的處方,各級政府共提出超過3千宗控告藥廠、類鴉片製造商和分銷商的訴訟,指控這些零售商低調提及類鴉片上癮的風險,以及未能有效阻止人非法使用這種類鴉片。

數據顯示,在過去20年,有超過50萬人因為服用過量的類鴉片藥物而死亡,其中單在去年就有8萬人死亡。

另外在2020年,估計有近一千萬年齡在12歲或以上的人士,曾經濫用類鴉片藥物,當中絕大部份人是濫用止痛處方藥物,以及有近100萬人吸食海落英毒品。

聯邦疾控中心(CDC)的數據也顯示,在美國,人造合成類鴉片,當中芬太尼是濫藥死亡案件的元兇。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。