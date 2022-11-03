CVS, Walgreens和Walmart初步同意支付最少120億元和解類鴉片訴訟

November 3, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 傅景竑報導】

針對被指控不當處理類鴉片止痛處方藥的問題，零售商CVS、Walgreens和Walmart原則上初步同意，支付最少120億元和解金。

訴訟是由州和地方政府提出，指控零售商CVS、Walgreens和Walmart不當處理類鴉片止痛藥的處方，各級政府共提出超過3千宗控告藥廠、類鴉片製造商和分銷商的訴訟，指控這些零售商低調提及類鴉片上癮的風險，以及未能有效阻止人非法使用這種類鴉片。

數據顯示，在過去20年，有超過50萬人因為服用過量的類鴉片藥物而死亡，其中單在去年就有8萬人死亡。

另外在2020年，估計有近一千萬年齡在12歲或以上的人士，曾經濫用類鴉片藥物，當中絕大部份人是濫用止痛處方藥物，以及有近100萬人吸食海落英毒品。

聯邦疾控中心（CDC）的數據也顯示，在美國，人造合成類鴉片，當中芬太尼是濫藥死亡案件的元兇。

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