Sierra山區週二下了一場大雪,導致上下山的高速公路都關閉,I-80公路嚴重堵塞。

週二中午於Sierra山區落的一場大雪,導致I-80公路需要關閉,嚴重堵塞,沿路出現混亂,路邊有壞車,也有正在安裝雪鏈的汽車。

積雪厚度達2到6英寸,能見度低,國家氣象局對當地發出冬季風暴警告,並維持至週三晚8時。

