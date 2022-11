報告指不少僱員遭不公平對待 向僱主投訴卻遭報復（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州一個爭取僱員權益的非牟利組織發表報告,指出有不少僱員曾遇過不公平對待,當他們嘗試發聲卻遭到僱主報復,面臨拖欠薪金甚至是解僱等情況。

由非牟利組織The National Employment Law Project發表的一項報告指出,不少任職餐飲、洗車等行業的僱員,都曾面臨歧視、拖欠薪酬的不公對待,而針對移民的案例尤其嚴重。

報告訪問了一千個18至64歲的僱員,當中三成八的僱員都曾被不公平對待,但只有一成人向政府部門報告,有接近一半人沒有告知任何人。

過半數作出投訴的僱員,都面臨僱主的報復行為,他們表示,因為擔心報復,而猶豫是否應該作出投訴。

有僱員說被解僱後,因為付不起租金,可能面臨迫遷。

組織表示,需要停止僱主報復的行為,建議當局向僱員提供更好的保障,例如是設立基金,向遭到報復的僱員提供經濟援助,並修改法例,避免僱主無故及隨意解僱員工。

