報告指不少僱員遭不公平對待 向僱主投訴卻遭報復（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州一個爭取僱員權益的非牟利組織發表報告，指出有不少僱員曾遇過不公平對待，當他們嘗試發聲卻遭到僱主報復，面臨拖欠薪金甚至是解僱等情況。

由非牟利組織The National Employment Law Project發表的一項報告指出，不少任職餐飲、洗車等行業的僱員，都曾面臨歧視、拖欠薪酬的不公對待，而針對移民的案例尤其嚴重。

報告訪問了一千個18至64歲的僱員，當中三成八的僱員都曾被不公平對待，但只有一成人向政府部門報告，有接近一半人沒有告知任何人。

過半數作出投訴的僱員，都面臨僱主的報復行為，他們表示，因為擔心報復，而猶豫是否應該作出投訴。

有僱員說被解僱後，因為付不起租金，可能面臨迫遷。

組織表示，需要停止僱主報復的行為，建議當局向僱員提供更好的保障，例如是設立基金，向遭到報復的僱員提供經濟援助，並修改法例，避免僱主無故及隨意解僱員工。

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