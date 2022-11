「投保加州」推行第十年 舊金山舉行慶祝活動

【KTSF 歐志洲報導】

奧巴馬可負擔健保計劃「投保加州」 (Covered California)今年進入第十年,週三在舊金山(三藩市)舉行慶祝活動,當局也提醒民眾,已經開始接受民眾登記。

「投保加州」發布的數據指出,在「投保加州」設立之前,沒有醫療保險的加州居民佔加州人口的17%,現在降至7%的人沒有醫療保險,這是全國下降幅度最大的州。

已經有500萬的加州居民從「投保加州」取得醫療保險,當中灣區有31.9萬,與2014年相比增加三成。

「投保加州」行政主任Jessica Altman說:「投保加州,連同州和地方領袖和無數的社區領袖,聯合創造出途徑給人取得健保,這是十年前意想不到的。」

週三的活動也向國會眾議長普洛西致敬,她當年不遺餘力推動「奧巴馬健保法」。

Altman說:「當奧巴馬健保法幾乎無法通過時,是普洛西把法案推到終點線,我知道這是群體的功勞,但是她付出巨大的努力,確保這法案被簽署成法,奧巴馬健保法救了那麼多人的生命。」

「投保加州」目前已經開始接受加州居民登記,民眾可參考網站,網址是http://coveredca.com

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。