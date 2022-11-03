「投保加州」推行第十年 舊金山舉行慶祝活動

【KTSF 歐志洲報導】

奧巴馬可負擔健保計劃「投保加州」 (Covered California）今年進入第十年，週三在舊金山（三藩市）舉行慶祝活動，當局也提醒民眾，已經開始接受民眾登記。

「投保加州」發布的數據指出，在「投保加州」設立之前，沒有醫療保險的加州居民佔加州人口的17%，現在降至7%的人沒有醫療保險，這是全國下降幅度最大的州。

已經有500萬的加州居民從「投保加州」取得醫療保險，當中灣區有31.9萬，與2014年相比增加三成。

「投保加州」行政主任Jessica Altman說：「投保加州，連同州和地方領袖和無數的社區領袖，聯合創造出途徑給人取得健保，這是十年前意想不到的。」

週三的活動也向國會眾議長普洛西致敬，她當年不遺餘力推動「奧巴馬健保法」。

Altman說：「當奧巴馬健保法幾乎無法通過時，是普洛西把法案推到終點線，我知道這是群體的功勞，但是她付出巨大的努力，確保這法案被簽署成法，奧巴馬健保法救了那麼多人的生命。」

「投保加州」目前已經開始接受加州居民登記，民眾可參考網站，網址是http://coveredca.com

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