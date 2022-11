【KTSF】

許多雇主因勞工短缺而煩惱,但一間佛羅里達州邁阿密市的Chick-fil-A速食店經理,利用「週休四日」留住員工。

在邁阿密一間速食店的員工,以前一週上70小時的班,許多員工表示感到疲勞。

店經理Justin Lindsey為了設法留住員工,將38位員工分成兩組,提出分流班表,每組員工每週只需上三天13至14小時的班。

班表自年初實施後,Lindsey不但成功留住所有員工,也收到更多求職者詢問。

