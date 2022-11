加州司法部長要求7間塑膠製造商證明膠袋確實能再循環

【KTSF 歐志洲報導】

許多人買東西時,以為所得到的塑膠袋可以再循環,但其實很多都被丟棄,加州司法部長Rob Bonta週三向7間塑膠製造公司發通牒,要他們在兩個星期內,證明他們製造的塑膠袋確實能夠再循環。

Bonta表示,加州已經禁止一次性用的塑膠袋,加州居民看見塑膠袋上印有“可再循環”的標誌,但事實上這些塑膠袋,最可能的命運卻是被填埋或焚燒,污染環境,甚至在人們的食水中,驗出有微細塑膠粒子。

Bonta說:「縱然許多人認為塑膠袋可以再循環,但是大多數的路邊垃圾收集計劃,在加州都沒有可靠,並可以再循環塑膠袋的設備或市場。」

Bonta也指出,全國的塑膠再循環率只有6%,而加州再循環的塑膠中,絕大多數是塑膠瓶,而不是塑膠袋,人們放在再循環垃圾箱的塑膠袋,更經常會干擾再循環的機器,並可能導致有人受傷。

加州SB270法案規定,在加州售賣的塑膠袋,必須可以在加州再循環,要是這些塑膠袋不能再循環,就不能印上可以循環的標誌,這是發出錯誤的訊息。

收到加州司法部公函的7間塑膠袋製造公司是Novolex、Revolution、Inteplast、Advance Polybag、Metro Polybag、Travelway和Papier-Mettler,這些公司有兩個星期的時間提出證據,否則就會面對執法行動。

於此同時,Bonta也提醒民眾可以採取的環保措施。

Bonta說:「我們沒有製造出全球的塑膠污染危機,但是有責任減少使用一次性的塑膠產品,我們可以減少使用塑膠袋,記得下一次到超市購物時,在車廂放有環保袋可使用。」

