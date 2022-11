【KTSF】

據統計,目前美國女性大多數需要開車平均一個半小時​​以上,才能找到提供墮胎服務的機構,所耗費時間是最高法院推翻ROE V. WADE案和聯邦墮胎權之前的三倍。

JAMA醫學叢刊週二發表的一項新研究顯示,在十多個州頒布全面或部份墮胎禁令之後,美國有3分之1的女性現在必須到更遠的地方尋求墮胎服務。

對於德州和路易斯安那州的女性來說,去最近的墮胎機構的平均車程是8小時以上。

聯邦最高法院的判決,為非洲裔、拉美裔和美國印第安婦女尋求墮胎服務帶來最嚴重的障礙。

沒有保險的婦女和收入較低的婦女,也繼續難以獲得醫療機構的墮胎服務。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。