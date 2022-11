香港出生華裔候選人盧嘉怡競逐南舊金山財務長職位（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島南舊金山市府財務長今年有一位華裔候選人參選,她是在香港出生的盧嘉怡(Annie Lo),帶大家認識她。

盧嘉怡11歲跟家人移民來美國,柏克萊加大畢業,在法國獲得MBA學位,曾經擔任過特許金融分析師(CFA)、特許另類投資分析師(CAIA),在金融投資行業有十多年的經驗,曾經派駐香港、新加坡、倫敦,更精通中英文、法語和日語,為了全力參選南舊金山財務長,辭去了工作。

盧嘉怡說:「我在私人企業工作很久時間,我大學畢業以後,都是在私人企業裡面工作,可能到這個時候,我覺得想多做一點服務社會,我們這個社區工作,我覺得可能就是這個時候我應該參與。」

市府財務長一個重要職責就是制定投資策略,以確保納稅人的資金安全,確保有足夠的資金,來支付警察和消防等費用,並從可用資金中賺取利息。

盧嘉怡想將從私人企業獲得的所有這些相關技能和經驗,帶到市府財務主管的角色中。

盧嘉怡說:「營運工作的時候,有很多其他的營運費用要付,但是有些錢暫時不用的時候,錢不需要用的時候,就不能放著甚麼都不幹,這個錢還不需要用的時候,如何去投資,讓放在這裡的錢弄得更好。」

南舊金山近幾年興建許多高層可負擔住宅,她認為除了住房問題,治安也是她非常關心的議題。

盧嘉怡說:「住房當然是加州,基本上我們灣區最大的問題,但是我覺得有沒有比這個更大的問題,我覺得有,因為最近好像罪案,不管你住在哪裡,每個人都希望住在安全的地方,我覺得這是最重要要解決的問題。」

南舊金山人口有6萬7千多,亞裔佔44%,但投票率卻只有18%。

盧嘉怡說:「我以前也是不太注重這個事情,但是我現在知道,投票是我們公民的權利,我們要對這個社會有聲音,就是我們的聲音,我們一定要去投票,我們一定要去說希望政府要這樣子,一定要知道,政府是我們人民選出來的。」

另一位參選人是現任財務長Frank Risso。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。