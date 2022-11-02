香港出生華裔候選人盧嘉怡競逐南舊金山財務長職位（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島南舊金山市府財務長今年有一位華裔候選人參選，她是在香港出生的盧嘉怡（Annie Lo），帶大家認識她。

盧嘉怡11歲跟家人移民來美國，柏克萊加大畢業，在法國獲得MBA學位，曾經擔任過特許金融分析師（CFA）、特許另類投資分析師（CAIA），在金融投資行業有十多年的經驗，曾經派駐香港、新加坡、倫敦，更精通中英文、法語和日語，為了全力參選南舊金山財務長，辭去了工作。

盧嘉怡說：「我在私人企業工作很久時間，我大學畢業以後，都是在私人企業裡面工作，可能到這個時候，我覺得想多做一點服務社會，我們這個社區工作，我覺得可能就是這個時候我應該參與。」

市府財務長一個重要職責就是制定投資策略，以確保納稅人的資金安全，確保有足夠的資金，來支付警察和消防等費用，並從可用資金中賺取利息。

盧嘉怡想將從私人企業獲得的所有這些相關技能和經驗，帶到市府財務主管的角色中。

盧嘉怡說：「營運工作的時候，有很多其他的營運費用要付，但是有些錢暫時不用的時候，錢不需要用的時候，就不能放著甚麼都不幹，這個錢還不需要用的時候，如何去投資，讓放在這裡的錢弄得更好。」

南舊金山近幾年興建許多高層可負擔住宅，她認為除了住房問題，治安也是她非常關心的議題。

盧嘉怡說：「住房當然是加州，基本上我們灣區最大的問題，但是我覺得有沒有比這個更大的問題，我覺得有，因為最近好像罪案，不管你住在哪裡，每個人都希望住在安全的地方，我覺得這是最重要要解決的問題。」

南舊金山人口有6萬7千多，亞裔佔44%，但投票率卻只有18%。

盧嘉怡說：「我以前也是不太注重這個事情，但是我現在知道，投票是我們公民的權利，我們要對這個社會有聲音，就是我們的聲音，我們一定要去投票，我們一定要去說希望政府要這樣子，一定要知道，政府是我們人民選出來的。」

另一位參選人是現任財務長Frank Risso。

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