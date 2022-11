【KTSF】

舊金山(三藩市)公共衛生局宣布結束猴痘緊急狀態。

舊金山是在8月1日宣布進入猴痘緊急狀態,衛生局的數據顯示,目前的猴痘病例,平均每天少過一宗,和7月底的高峰期比較,當時一星期有143宗。

截至目前,舊金山的猴痘病例共有828宗,是在洛杉磯之後最多猴痘病例的加州城市,而舊金山為民眾接種了41,000劑疫苗。

