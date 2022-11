【KTSF】

根據財政部提供給CNN的數據,全美銀行通報去年涉及黑客勒索軟件的贖金支付超過十億美元,這個數字比前一年高出超過一倍,也是史上最高。

黑客入侵是重大的國家安全問題,30多個盟國的官員,本星期將在華盛頓商議對策,主要是討論如何堵住贖金的流向,和如何讓各機構更能抵抗黑侵。

根據來自財政部所屬金融犯罪執法網絡的報告,在2021年下半年,贖金流向大多數都跟俄羅斯的黑客有關,聯邦調查局(FBI)也不鼓勵商家支付這些贖金,因為此舉將鼓勵更多的黑客入侵,以及助長網路犯罪,不過仍有公司選擇支付贖金,以便維持營業。

