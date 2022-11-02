冷鋒為乾旱的灣區帶來雨水 週二晚和週三將寒冷

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一股冷鋒為乾旱的灣區帶來雨水，週二晚和週三將會寒冷。

舊金山（三藩市）華埠將近中午的時候下大雨，週二中午灣區廣泛地區都下雨，國家氣象局表示，最大雨的時候已經過去，南灣聖荷西錄得0.43吋降雨，舊金山0.3吋，東灣奧克蘭（屋崙）0.24吋，內陸城市Concord也有接近3分1吋降雨。

最大雨的地方是北灣Tamalpais山，錄得超過1吋降雨。

這股冷鋒為11月雨季帶來好的開始，預測週二晚到週三下午，灣區會有零散驟雨。

氣溫方面，週二晚最低氣溫華氏40多度至50度左右，週三日間氣溫50多度，比較冷，週三晚氣溫會更低，普遍地區40多度，北灣地區最低氣溫將接近冰點。

Sierra山區下雪和大風，Lake Tahoe、Truckee一帶城市和地區，冬季天氣警示現正生效，直至週三晚上8時為止。

當地除了下雪，山峰地區疾風風速高達50英里至100英里，當局呼籲駕駛人士出發前打聽當地交通和天氣狀況。

氣象局表示，灣區星期四到週末將會乾爽，另一股冷鋒將於星期日晚抵達灣區。

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