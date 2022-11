【KTSF】

新澤西州Newark市機場附近一處住宅區週二下午兩點左右發生槍擊案,初步消息說,兩名接報到場查案的警員遭槍擊,疑犯仍然在逃。

在Newark市一處住宅區,手持長槍的男子涉嫌從高處向到場查案的兩名警員開槍,子彈擊中其中一名警員的頸部,另一名警員就腳部受槍傷,槍手事後逃到鄰近一座大廈屋頂。

消息指出,情況已受到控制,槍手暫時未被扣押,案發的社區一度要封鎖。

警方特種部隊和多個政府部門的執法人員正包圍現場,無人機和直升機也出動,從空中提供支援。

