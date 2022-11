華裔牙醫徐麗麗命案 涉嫌開槍疑犯首度提堂（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)華裔牙醫徐麗麗命案的疑犯之一,週二首度提堂。

週二接近中午時間,涉嫌與徐麗麗男朋友Nelson Chia預謀殺人的Hasheem Bason首次出庭應訊

徐麗麗是在8月21日於奧克蘭(屋崙)小西貢區下車時遭槍殺,警方原以企圖搶劫調查此案,但事後轉為買兇殺人案,拘捕涉嫌策劃此案的Nelson Chia,及槍手Hasheem Bason。

在Nelson Chia於拘捕期間自殺後,Bason週二首度提堂,法庭文件也透露更多案情細節,指兩人因金錢利益涉嫌預謀殺人。

警察在Bason的拘捕令指出,案發地點的閉路電視畫面顯示,Bason搭乘的白色Lexus轎車,在徐麗麗的車輛抵達的幾分鐘前就停在一街區外等待。

徐麗麗乘坐的是Chia駕駛的車輛,停泊後白色Lexus隨即跟上,在徐麗麗下車時,白色Lexus坐前座乘客位的Bason下車走過去,經過一番糾纏後向徐麗麗開槍,之後乘車逃去,在車上的Chia目睹事發過程。

與警方配合調查的Chia曾透露,徐麗麗留下1200萬至1400萬元的遺產,包括人壽保險單、信託公司、不動產和其他帳戶,Chia也在徐麗麗死後取得1000萬元的保險金。

警方透過白色Lexus鎖定Bason後,發現Bason與Chia自7月起就有通話記錄,調查也發現Bason教導Chia如何掩蓋兩人預謀作案,例如裝成被害人,或在指認疑犯時誤導辦案。

地檢處以謀財害命、潛伏謀殺及槍械使用等一共9項罪名起訴Bason,他將在11月15日再度出庭聆訊,目前還押監獄,不得保釋。

