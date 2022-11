【KTSF】

聯邦需要支付的債務利息,可能很快就會超過軍費開支。

隨著聯儲局通過提高利率來應對通貨膨脹,美國的借貸成本正在迅速上升。

今年聯邦政府就支付了4750億聯邦債務利息,遠超過去年的1200億。

金融分析師擔心再這樣下去,到2025年或2026年,美國最終支付的聯邦債務利息,可能會超過國防預算,今年的軍費開支是7670億。

今年到目前為止,聯儲局已經將利率提高了三厘,預計在議息會議後,將會再加息至4厘半。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。