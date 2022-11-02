聯儲局決定再加息4分之3厘 今年第六次加息

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三決定加息4分之3厘，已經是連續四次加4分之3厘，主席包維爾重申，現時去想停止加息的問題實在是「太過言之過早」，他又說，將繼續大幅縮減資產負債表規模，而回復價格穩定必須採取限制性的貨幣政策一段時間，他這番話隨即令華爾街股市應聲下跌。

聯儲局開完兩天議息會議之後，週三決定再加息4分之3厘，已經是連續四次加4分之3厘，也是今年內第六次加息，來打擊高企的通脹。

今年至今，聯儲局已經一共加了3.75厘息，令到聯邦短期基金利率升至3.75厘至4厘之間。

之前市場曾經樂觀期望，聯儲局在12月的議息會議上，可以放慢和縮減加息的幅度，但主席包維爾重申，現時去想停止加息的問題實在是「太過言之過早」，局方堅持，要將通脹降回2%的目標，意味著仍然有許多空間可以加息。

包維爾說：「我和同事強烈堅持要將通脹降回2%目標，我們有所需的工具和決心，代表家庭和商業去恢復價格穩定，維持價格穩定是聯儲局的職責，以及是經濟的基石。」

包維爾又說，將繼續大幅縮減資產負債表規模，而回復價格穩定必須採取限制性的貨幣政策一段時間。

包維爾這番話，隨即令華爾街股市由升轉跌，主要指數今天跌1%至3%以上。

事實上，反映通脹概況的9月份消費物價指數（CPI）仍然高企在8%以上，而這個核心CPI指數也徘徊在6%以上，因此聯儲局官員多次強調，控制通脹仍然是當務之急。

聯儲局官員也曾經表示，利率加至到5厘「仍算合理」。

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