涉嫌襲擊普洛西丈夫 疑犯庭上否認控罪

【KTSF 歐志洲報導】

涉嫌入侵國會議長普洛西在舊金山的住家,並襲擊普洛西82歲丈夫的男子週二出庭,對所有控罪表示不認罪。

David DePape就Paul Pelosi襲擊事件週二首次出庭,法官沒有允許攝影師進入法庭拍攝。

地檢官起訴DePape意圖謀殺、住屋盜竊、襲擊、虐老和恐嚇公眾人物,被告對所有控罪表示不認罪。

襲擊事件在上週五凌晨發生,Paul Pelosi和攻擊他的嫌犯,同時被送入舊金山總醫院,Paul Pelosi顱骨破裂、手臂受傷。

DePape在週二由總醫院的精神病房轉移至縣監獄,週二出庭的時候,DePape一支手臂在揹帶中,他的公辯律師表示,DePape的肩膀是在Pelosi家被警察制服時脫臼,其公辯律師又表示,將評估DePape的精神狀態。

公辯律師Adam Lipson說:「我能夠說的是被告容易被錯誤資訊誤導,這是我們在辯護的時候會研究的。」

舊金山地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)說:「這起訴訟本身引發許多錯誤資訊的傳播,我們必須確保所有的發布的關於所有涉案人的訊息,都是無誤的。」

法官下令DePape不得保釋,而被告也還面對州和聯邦的控訴,DePape將於週五再次出庭。

