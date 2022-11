中期選舉臨近 民主黨重量級人物為黨內候選人站台

【KTSF 王蔚報導】

距離國會中期選舉日還有一週,選戰白熱化,民主黨的重量級人物紛紛出動為黨內的候選人站台。

一些角逐州的主要公職的候選人,正在向選民做最後的宣講,並從一些大人物那裡獲得幫助。

前總統奧巴馬說:「你準備好出去投票了嗎?」

奧巴馬週二晚在拉斯維加斯,週三在亞利桑那州為民主黨人站台,這兩個州對於民主黨保持在美國參議院的控制權至關重要。

他週末在喬治亞州、威斯康辛州和密歇根州激發群眾,反對像Herschel Walker和參議員Ron Johnson這樣的共和黨候選人。

奧巴馬說:「他是一個想成為政治家的名人,我們已看到了,他不是那種為你著想、了解你、看到你的人。」

拜登總統正在前往佛羅里達州,他將為競選聯邦參議員的Val Demings造勢,並會出席競選該州州長的民主黨候選人Charlie Crist的集會。

前副總統Mike Pence將前往喬治亞州,助選該州州長Brian Kemp,而這正是前總統特朗普不支持的候選人。

共和黨方面,與特朗普不和的聯邦眾議員iz Cheney週二前往密歇根州,為民主黨的同僚Elissa Slotkin助選。

Cheney上週支持競爭連任的Slotkin。

提前投票已超過2018的水平,46個州已收到超過2100萬張選票,其中佛羅里達州有近280萬張,喬治亞州有超過160萬張提前選票。

