加州乾旱致水價暴漲 有州議員促司法部調查

加州的乾旱導致缺水和水價暴漲,州參議員已就潛在的乾旱暴利發出警報,他們要求司法部調查這個問題。

在加州Coalinga的乾燥農田上,數英里內的杏樹被連根拔起。

乾旱、緊縮的水資源限制,以及現在飛漲的水價,已經迫使農民犧牲他們的作物。

這就是一座瀕臨缺水的乾渴的城市。

Coalinga市議員Adam Adkisson說:「我們不能繼續這樣做,這對我們的社區來說是不可持續的。」

市議員Adam Adkisson說,到11月中旬和下旬,Coalinga的水將耗盡,不得不去公開市場買水以彌補短缺。

這座城市短缺的水量,相當於大約300個,奧林匹克標準泳池。

上週,Coalinga從加州一個公共灌溉區購買了水,這項生活中最基本的必需品之一的購價,是大約110萬美元。

Adkisson說,這座城市以前購買同量的水,只花費了11萬4千美元。

Adkisson說:「我簡直驚呆了,我不敢相信他們能以這樣的價格售水,但實際上這個價格已很便宜,這是我們發現的最便宜的價格。」

加州水交易的追踪指數顯示,要購買像一個奧林匹克游泳池一半的水量,水價已經從2019年的200多美元,漲到今天的1000多美元。

加州參議員Melissa Hurtado說:「人們正在從水量短缺中賺錢,這傷害了真正的人、真正的農民和真正的社區。」

Hurtado和一群跨黨派的州議員,在今年8月發出的一封信中,敦促聯邦司法部調查「潛在的乾旱牟利」。

Hurtado 懷疑在受乾旱影響的西部各州可能會出現哄抬水價的情況。

Hurtado說:「我不是農民,這讓我夜不能寐。」

Hurtado在一個起居室遇到了滿屋子的農民,他們都提出了高水價的問題。

Gruber農場主人Deedee Gruber說:「我們如何制定一個不會讓我們破產的計劃。」

Deedee Gruber和她的丈夫湯姆種植了11種不同的作物,他們估計,單是種植核桃所需的水,將花費4萬美元。

Gruber說:「我們付的水費將高於種核桃賺到的錢。」

司法部在本月發給Hurtado的一封電子郵件中表示,她的投訴「已轉發給適當的法律人員,以供進一步審查」。

當被問及是否可能採取任何調查行動時,該機構拒絕發表評論。

Adkisson說:「我們是一個非常貧窮的社區,這裡的人們無法承受1000%的水費上漲。」

