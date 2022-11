舊金山市長回應普洛西丈夫遇襲事件 並分享本身經歷

【KTSF 歐志洲報導】

針對普洛西的丈夫Paul Pelosi住家被入侵和被襲擊的事件,舊金山(三藩市)市長布里德也表示感到傷心,也分享了她本身的經歷。

布里德說:「當我聽到Paul Pelosi發生什麼事的時候,感到心痛,因為他是你見過的人當中,最慈祥的人之一,他深愛他的妻子、家庭和這城市。」

布里德透露,她本身也曾收到恐嚇,最近一次涉案人甚至被捕,也有人到過她的家示威抗議,有人甚至帶草叉出現。

布里德表示,自己雖然有保安隨行,但是示威人士不應該到他們的家,他們可以到如市政廳等公共場所,更不應該威脅他人,這完全不可以接受,但是現在她也會比較謹慎。

布里德說:「這事件讓我想到自己的安全,會比較小心過生活,因為我喜歡在社區中,和人們相處、交談,和感受這個城市,但是外頭有很多仇恨言論,我們必須謹慎,並考慮立法,要是到民選官員的家會觸犯法律。」

針對一些在舊金山市中心的公司目前採用居家上班,和到公司上班的混合模式,也有一些公司離開舊金山,布里德表示,希望爭取有更多的綠色能源技術和生產工作,或是生物科技科研項目,能夠到舊金山營運。

