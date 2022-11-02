舊金山市長回應普洛西丈夫遇襲事件 並分享本身經歷

【KTSF 歐志洲報導】

針對普洛西的丈夫Paul Pelosi住家被入侵和被襲擊的事件，舊金山（三藩市）市長布里德也表示感到傷心，也分享了她本身的經歷。

布里德說：「當我聽到Paul Pelosi發生什麼事的時候，感到心痛，因為他是你見過的人當中，最慈祥的人之一，他深愛他的妻子、家庭和這城市。」

布里德透露，她本身也曾收到恐嚇，最近一次涉案人甚至被捕，也有人到過她的家示威抗議，有人甚至帶草叉出現。

布里德表示，自己雖然有保安隨行，但是示威人士不應該到他們的家，他們可以到如市政廳等公共場所，更不應該威脅他人，這完全不可以接受，但是現在她也會比較謹慎。

布里德說：「這事件讓我想到自己的安全，會比較小心過生活，因為我喜歡在社區中，和人們相處、交談，和感受這個城市，但是外頭有很多仇恨言論，我們必須謹慎，並考慮立法，要是到民選官員的家會觸犯法律。」

針對一些在舊金山市中心的公司目前採用居家上班，和到公司上班的混合模式，也有一些公司離開舊金山，布里德表示，希望爭取有更多的綠色能源技術和生產工作，或是生物科技科研項目，能夠到舊金山營運。

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