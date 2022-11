【有線新聞】

美國總統拜登到佛羅里達州為民主黨候選人拉票,警告如果投共和黨人,醫療和社會福利將被削減。

拜登說:「你一生都繳交社會保障費,你是應得的。現在這些人卻把它奪走,他們以為自己是誰?原諒我的用語。」

拜登在佛羅里達南部一個城鎮演講,主打醫療和退休福利議題,強調必須守住民主黨在參眾兩院的多數優勢,又抨擊共和黨試圖改變社會保障和醫療福利。

佛羅里達是全國老年人口最多的州份之一,民主黨在當地選情不利,州長和國會議員候選人都落後爭取連任的共和黨人。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。