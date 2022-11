報告指灣區道路狀況欠佳 連續六年分數欠理想（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

灣區的大都會交通委員會(MTC)公佈路面狀況指數,灣區公路以及街道路面,在滿分100分中,連續六年獲得67分,分數並不理想,部分城市的道路嚴重失修破爛,需要盡快維修。

MTC發表最新的道路成績單,以2019、2020和2021年得出的三年平均成績,報告指出,灣區44,000英哩的道路在路面狀況指數PCI中,滿分100分獲得67分,這是灣區連續六年獲得這個成績。

指數評分有幾個等級,剛建設好或全新舖設的路面會獲得90分以上,80幾分代表”非常好”,評分25-49分代表路面狀況差劣,25分以下就表示不合格。

而灣區道路整體評分67分,表示路面已經達到需要修復的臨界點,否則會極速惡化,而修補嚴重失修道路的費用,會比起一般日常維修高出5至10倍。

灣區的路面狀況評分參差,舊金山(三藩市)有74分,屬”好”的等級,聖荷西有67分,屬”中等”,奧克蘭(屋崙)有53分,屬”高危”等級,但已經比起過去有進步。

隨著一些市府從州汽油稅收得到的資金撥作道路改善,聖荷西及奧克蘭的三年平均評分都進步了一分。

南灣Cupertino有84分,是灣區道路狀況最好的城市,而Palo Alto、Orinda和Dublin等城市的道路平分都非常好,Pacifica獲得42分,是全灣區最低分的城市,道路狀況被評為差劣的還有Petaluma, Sebastopol及Napa縣非城市管轄的地區。

