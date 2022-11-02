報告指灣區道路狀況欠佳 連續六年分數欠理想（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

灣區的大都會交通委員會（MTC）公佈路面狀況指數，灣區公路以及街道路面，在滿分100分中，連續六年獲得67分，分數並不理想，部分城市的道路嚴重失修破爛，需要盡快維修。

MTC發表最新的道路成績單，以2019、2020和2021年得出的三年平均成績，報告指出，灣區44,000英哩的道路在路面狀況指數PCI中，滿分100分獲得67分，這是灣區連續六年獲得這個成績。

指數評分有幾個等級，剛建設好或全新舖設的路面會獲得90分以上，80幾分代表”非常好”，評分25-49分代表路面狀況差劣，25分以下就表示不合格。

而灣區道路整體評分67分，表示路面已經達到需要修復的臨界點，否則會極速惡化，而修補嚴重失修道路的費用，會比起一般日常維修高出5至10倍。

灣區的路面狀況評分參差，舊金山（三藩市）有74分，屬”好”的等級，聖荷西有67分，屬”中等”，奧克蘭（屋崙）有53分，屬”高危”等級，但已經比起過去有進步。

隨著一些市府從州汽油稅收得到的資金撥作道路改善，聖荷西及奧克蘭的三年平均評分都進步了一分。

南灣Cupertino有84分，是灣區道路狀況最好的城市，而Palo Alto、Orinda和Dublin等城市的道路平分都非常好，Pacifica獲得42分，是全灣區最低分的城市，道路狀況被評為差劣的還有Petaluma, Sebastopol及Napa縣非城市管轄的地區。

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