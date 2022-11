【KTSF】

韓國Halloween聚會踩踏事件已造成155人死亡,其中兩人是美國人,傷者之中,就有三名是美國人。

20歲的Steven Blesi是美籍遇難者之一,他來自喬治亞州Maritta,在Kennesaw州立大學就讀三年級,本科是國際商務。

他的父親說悲劇發生時,兒子只在韓國待了兩個月。

死者父親Steve Blesi說:「我們知道他和朋友們要出去,因為他們剛剛結束期中考試,我通過WhatsApp給他發了短信,因為他在那邊,我說我知道你出去,但請注意安全,我愛你,我現在覺得身上有一個洞,我胸口有個大洞。」

