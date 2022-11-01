Twitter據報出現財困 消息指馬斯克入主後計劃裁員2千

【KTSF 張麗月報導】

電動車Tesla創辦人馬斯克收購社交媒體平台Twitter，上星期正式拍版之後，有消息透露，馬斯克隨即整頓公司架構，當中包括大刀闊斧裁員。

根據華盛頓郵報週一報導，Twitter迎來新的東主馬斯克，隨即進行公司重組，當中包括大刀闊斧裁員，馬斯克的團隊正在討論在第一輪裁減4分之1人手，即裁員約共2千人，Twitter僱員總數有超過7千人。

馬斯克以440億元收購了Twitter，上星期正式入主Twitter，全權掌控這間公司，隨即向公司多名高層人員開刀，離職的包括Twitter行政總裁Parag Agrawal、財務總監和法律事務總監。

根據證券交易委員會（SEC）週一公開的文件透露，馬斯克也開除董事會成員，以及委任自己為董事會唯一成員。

消息指出，就算馬斯克沒有收購Twitter，估計Twitter都會裁員大約2千人，因為Twitter出現財困，在7月時公司的招聘已明顯減慢，Twitter的收購案擾攘了大半年，據講員工的士氣低落，近月來更出現辭職潮。

除了裁員之外，公司的經營方向也令人關注，消息推測，Twitter不僅是一個分享交流意見的平台，也可能成為一個服務平台，將會加入新的功能譬如購物。

而馬斯克也曾經透露，他希望設立一個類似WeChat微信通訊app提供的服務，可以讓用戶進行支付玩遊戲和購物等。

另外也有消息傳出說，Twitter的用戶日後可能要收費。

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