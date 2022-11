Twitter據報出現財困 消息指馬斯克入主後計劃裁員2千

【KTSF 張麗月報導】

電動車Tesla創辦人馬斯克收購社交媒體平台Twitter,上星期正式拍版之後,有消息透露,馬斯克隨即整頓公司架構,當中包括大刀闊斧裁員。

根據華盛頓郵報週一報導,Twitter迎來新的東主馬斯克,隨即進行公司重組,當中包括大刀闊斧裁員,馬斯克的團隊正在討論在第一輪裁減4分之1人手,即裁員約共2千人,Twitter僱員總數有超過7千人。

馬斯克以440億元收購了Twitter,上星期正式入主Twitter,全權掌控這間公司,隨即向公司多名高層人員開刀,離職的包括Twitter行政總裁Parag Agrawal、財務總監和法律事務總監。

根據證券交易委員會(SEC)週一公開的文件透露,馬斯克也開除董事會成員,以及委任自己為董事會唯一成員。

消息指出,就算馬斯克沒有收購Twitter,估計Twitter都會裁員大約2千人,因為Twitter出現財困,在7月時公司的招聘已明顯減慢,Twitter的收購案擾攘了大半年,據講員工的士氣低落,近月來更出現辭職潮。

除了裁員之外,公司的經營方向也令人關注,消息推測,Twitter不僅是一個分享交流意見的平台,也可能成為一個服務平台,將會加入新的功能譬如購物。

而馬斯克也曾經透露,他希望設立一個類似WeChat微信通訊app提供的服務,可以讓用戶進行支付玩遊戲和購物等。

另外也有消息傳出說,Twitter的用戶日後可能要收費。

