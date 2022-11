梨泰院人踩人事故增至156死 警方認應對不力致歉

【有線新聞】

南韓首爾梨泰院人踩人事故增至156人死亡,總統尹錫悅到場悼念;警方致歉,承認應對不力。傳媒報道,現場旁邊的酒店僭建,警方展開調查。

南韓總統尹錫悅率領官員到發生人踩人的首爾梨泰院獻花和鞠躬。他這日主持內閣會議,指事故反映人流管制的重要,會積極利用無人機、數碼科技等開發人流管制技術,以防止同類悲劇再發生。總理韓悳洙亦表示將制定公眾場所逃生守則,包括沒主辦機構、民眾自發活動的安全管理方案,以及提高大眾安全意識。

南韓警察廳長尹熙根承認警方在事故中應對不力,並向國民鞠躬致歉。

尹熙根說:「回看這次事故,為國民帶來巨大衝擊的有關部門負責人,我認為有極大的責任感,透過這次事故,對於國民安全的無限責任深感不足。」

尹熙根指事發前收到多名市民報警,指梨泰院一帶人流擠擁,但警方沒有妥善處理,他指會深入調查及向公眾交代。

上星期六晚的人踩人事故,集中在漢密爾頓酒店旁邊一條僅5米闊、50米長的斜坡,附近小巷亦有人死傷。

韓聯社報道指,漢密爾頓酒店北面連接斜坡的街道,非法擴建一個約17平方米的平台,令酒吧餐廳林立的街道更加狹窄。

當地官員透露,梨泰院所在的龍山區相關部門去年曾通知漢密爾頓酒店違法擴建一事,並已開出罰款通知書,警方正調查漢密爾頓酒店有否觸犯相關法例。

