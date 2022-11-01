舊金山SoMa區Natoma家庭公寓現有可負擔單位接受候補申請

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山（三藩市）市中心SoMa區的Natoma家庭公寓，現有可負擔房屋單位接受候補名單申請。

位於舊金山SoMa區Natoma街474號的Natoma家庭公寓，現正開放59個可負擔房屋單位候補申請。

開放候補的房型包括studio開放式單位，月租從1213元至1845元。

單睡房住宅單位，月租從1293元至1971元；兩睡房單位，月租從1533元至2347元；三睡房單位，月租從1755元至2695元，月租費依舊金山地區收入中位數而定。

而申請者收入限制，以兩人住戶為例，地區收入中位數40%的申請者，年收入限制為59,680元，地區收入中位數50%的申請者，年收入限制為74,600元，地區收入中位數60%的申請者，年收入限制則為89,520元。

474 Natoma Apartments位於市中心，附近有中央地鐵站，中央地鐵通車以後，搭乘地鐵2分鐘可到達華埠白蘭站。

對Natoma家庭公寓有興趣者，可以在網上提出申請，截止時間是11月10日下午5點，當局將審查申請人資格，符合資格的人士以抽籤決定候補順位。

更多資訊，請瀏灠：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000Ih2SLUAZ

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