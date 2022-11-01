Santa Clara縣將擴大處理小商業危險廢棄物（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣Santa Clara縣府危險廢棄物回收計劃，週二起將以低價擴大處理縣內小商業製造出的危險廢棄物。

每個月產生低於27加侖，危險廢棄物的小商業，可以參加縣府的Very Small Quantity Generator（VSQG）處理計劃

企業一般需花高價委託私人公司到府搬運電池、丙烷罐、油漆、機油等危險廢棄物，但透過VSQG計劃，小企業可以自行到縣府的回收站點，以低價安全的處理他們的危險廢棄物。

縣府每個月至少開放兩天回收小企業的危險廢棄物，11月就在San Martin及聖荷西總共有5天提供回收處理。

費用依廢棄物種類的重量或數量計算，以常見的危險廢棄物為例，鹼性電池每磅為2元，噴霧罐每罐為4元，乳膠漆每加侖為6元，油漆類材質每加侖為15元。

該計劃自2021年，已回收64,560磅的危險廢棄物，一年平均幫助300家小商戶，但縣府單位表示，該計劃有能力再服務更多小企業。

更多資訊可洽VSQG計劃網站，或撥打800-207-8222。

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