Santa Clara縣將擴大處理小商業危險廢棄物（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣Santa Clara縣府危險廢棄物回收計劃,週二起將以低價擴大處理縣內小商業製造出的危險廢棄物。

每個月產生低於27加侖,危險廢棄物的小商業,可以參加縣府的Very Small Quantity Generator(VSQG)處理計劃

企業一般需花高價委託私人公司到府搬運電池、丙烷罐、油漆、機油等危險廢棄物,但透過VSQG計劃,小企業可以自行到縣府的回收站點,以低價安全的處理他們的危險廢棄物。

縣府每個月至少開放兩天回收小企業的危險廢棄物,11月就在San Martin及聖荷西總共有5天提供回收處理。

費用依廢棄物種類的重量或數量計算,以常見的危險廢棄物為例,鹼性電池每磅為2元,噴霧罐每罐為4元,乳膠漆每加侖為6元,油漆類材質每加侖為15元。

該計劃自2021年,已回收64,560磅的危險廢棄物,一年平均幫助300家小商戶,但縣府單位表示,該計劃有能力再服務更多小企業。

更多資訊可洽VSQG計劃網站,或撥打800-207-8222。

