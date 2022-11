【KTSF 歐志洲報導】

灣區天氣在這個星期會轉涼,週二凌晨開始下雨。

國家氣象局發布的消息指,隨著一個冷鋒降臨灣區,灣區各地將會下小量雨,從星期二的清晨開始,靠近海平面的地區,會錄得0.1到0.25吋的雨水,海拔較高的地方則可以錄得0.25至0.5吋的雨水,間歇性下雨將一直維持到週四上午。

靠海的民眾也必須注意海浪,特別是週一、週二兩天。

而週三則是整個星期最冷的一天,將比平均低華氏10到20度,週四和週五一些地方會有霜。

當局也呼籲開車人士注意道路濕滑。

