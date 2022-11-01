當局指疑犯企圖綁架和襲擊普洛西 動機涉政治（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

聯邦眾議院議長普洛西寓所被人闖入，丈夫保羅遇襲送院，疑犯David DePape被聯邦及舊金山（三藩市）地檢處起訴多項罪名，聯邦司法部透露，DePape涉嫌計劃綁架和襲擊普洛西，當局指疑犯行兇動機與政治有關。

聯邦司法部透露，在疑犯，42歲的東灣列治文市居民David DePape身上，搜到繩索膠紙索帶、手套和另一根錘子。

DePape向警員透露，他認為普洛西是民主黨謊言之首，因此計劃綁架普洛西和打破普洛西的膝蓋，令她要坐輪椅去眾議院開會，這樣做是要向其他國會議員展示，他們的行為是需要承受後果。

DePape於上星期五凌晨在普洛西寓所內被舊金山警方拘捕，控方指DePape涉嫌打破一扇窗闖入普洛西寓所。

警方表示，普洛西丈夫保羅報警後，警員迅速到場，發現疑犯正用錘子攻擊保羅，警員隨即制服疑犯，但保羅當時已經倒地並失去知覺。

舊金山警方正聯同華盛頓特區警察，及舊金山聯邦調查局調查案件。

DePape涉嫌觸犯兩項聯邦法例，包括襲擊政府官員的直系親屬，以及企圖綁架政府官員，被聯邦檢察官起訴，兩項罪名的最高刑期分別是30年及20年。

舊金山地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）表示，疑犯犯案動機與政治有關，認為發表不滿是沒有問題，但暴力則不能容忍。

謝安宜說：「這令我感到痛心，我們再次處於一個世代，人們認為用暴力去發表政治意見，是沒有問題，這事件反映了我們需要將事情冷靜下來，並建構一個更文明的美國社會。」

疑犯被檢方起訴的罪名，包括企圖謀殺、以致命武器攻擊、虐老、爆竊、非法禁錮長者及恐嚇公職人員，一旦罪成，DePape可能會面臨13年刑期，甚至終身監禁。

謝安宜說：「我們有權利去熱心討論政治，但同時尊重他人，暴力在舊金山或政治中，是沒有其容身之地。」

謝安宜預計疑犯將會週二下午出庭，鑑於疑犯對公共安全構成威脅，會申請拒絕疑犯保釋，又指案件仍在調查，未來將會釋出更多案情的細節。

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