當局指疑犯企圖綁架和襲擊普洛西 動機涉政治（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

聯邦眾議院議長普洛西寓所被人闖入,丈夫保羅遇襲送院,疑犯David DePape被聯邦及舊金山(三藩市)地檢處起訴多項罪名,聯邦司法部透露,DePape涉嫌計劃綁架和襲擊普洛西,當局指疑犯行兇動機與政治有關。

聯邦司法部透露,在疑犯,42歲的東灣列治文市居民David DePape身上,搜到繩索膠紙索帶、手套和另一根錘子。

DePape向警員透露,他認為普洛西是民主黨謊言之首,因此計劃綁架普洛西和打破普洛西的膝蓋,令她要坐輪椅去眾議院開會,這樣做是要向其他國會議員展示,他們的行為是需要承受後果。

DePape於上星期五凌晨在普洛西寓所內被舊金山警方拘捕,控方指DePape涉嫌打破一扇窗闖入普洛西寓所。

警方表示,普洛西丈夫保羅報警後,警員迅速到場,發現疑犯正用錘子攻擊保羅,警員隨即制服疑犯,但保羅當時已經倒地並失去知覺。

舊金山警方正聯同華盛頓特區警察,及舊金山聯邦調查局調查案件。

DePape涉嫌觸犯兩項聯邦法例,包括襲擊政府官員的直系親屬,以及企圖綁架政府官員,被聯邦檢察官起訴,兩項罪名的最高刑期分別是30年及20年。

舊金山地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)表示,疑犯犯案動機與政治有關,認為發表不滿是沒有問題,但暴力則不能容忍。

謝安宜說:「這令我感到痛心,我們再次處於一個世代,人們認為用暴力去發表政治意見,是沒有問題,這事件反映了我們需要將事情冷靜下來,並建構一個更文明的美國社會。」

疑犯被檢方起訴的罪名,包括企圖謀殺、以致命武器攻擊、虐老、爆竊、非法禁錮長者及恐嚇公職人員,一旦罪成,DePape可能會面臨13年刑期,甚至終身監禁。

謝安宜說:「我們有權利去熱心討論政治,但同時尊重他人,暴力在舊金山或政治中,是沒有其容身之地。」

謝安宜預計疑犯將會週二下午出庭,鑑於疑犯對公共安全構成威脅,會申請拒絕疑犯保釋,又指案件仍在調查,未來將會釋出更多案情的細節。

