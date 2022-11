【KTSF 張擎鳳報導】

南加州洛杉磯國際機場一個機房週一早上洩漏二氧化碳,導致4名工人感到不適,其中一名工人情況危殆。

洛杉磯消防局表示,週一早上大約7時許,接報洛杉磯國際機場發生氣體洩漏。

洛杉磯消防局官員Eric Scott說:「事件發生在一個遠離任何公眾地方的小機房,它在走廊盡頭,房間裡面是電器設備。」

機房內安裝的滅火系統,不是用水來滅火,因為水會損壞電器設備,因此這個滅火系統會釋放二氧化碳區。

當局指事發時機房內有4名外判工人,包括3男1女,當中2男1女即刻離開,另一名50多歲的男人送院搶救,情況危殆。

當局指事發機房遠離公眾區域,所以事件中沒有乘客受傷。

