聯邦最高法院審理哈佛及北卡大學以平權法收生是否違憲（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦最高法院週一就北卡大學和哈佛大學考慮族裔錄取學生的訴訟舉行聽證,兩所大學保持樂觀態度,而反對平權法的人士則認為,多為保守派大法官主導的最高法院,有望推翻考慮種族因素錄取學生的方式。

訴訟指,北卡大學和哈佛大學在尋求學生多元化時考慮族裔因素,對如白人和亞裔學生不公平。

在週一的聽訊中,六位保守派大法官對考慮族裔的做法提出質疑,而三位進步派大法官則顯示袒護兩所大學的計劃,但是除了這兩所大學,許多大學也都在錄取學生的時候考慮族裔。

國會亞太裔黨團(CAPAC)和百人會等亞裔組織,發表聲明支持平權法,給許多亞裔學生有提升他們和社會地位的機會。

而美國亞裔教育聯盟則在週末在最高法院外舉行集會支持訴訟,這起訴訟之前在初級法院被推翻,裁定這些大學沒有歧視白人和亞裔學生,但是美國亞裔教育聯盟在週一聽證之後感到樂觀。

美國亞裔教育聯盟主席趙宇空說:「因為現在就是說,堅持美國憲法原則,已經有六個大法官認為平權法違反了兩個重要的法律,第一、就是憲法第14修正案,就是對人人的公平保護,Equal Protection Law,這是非常重要,還有一個是違背了1964年平權法的第六章。」

這些訴訟是由一個保守派權益人士Edward Blum提出,他組成的“公平錄取學生聯盟”(Students for Fair Admissions)是這起訴訟的提告人,他們認為美國憲法禁止在大學在錄取學生時考慮族裔。

訴訟指大學要想學生多元,可以使用其他和族裔無關的考量,例如考慮學生的社會背景,或是禁止畢業生的孩子有錄取優先權。

被提告的大學則表示,有限度的考慮學生族裔,但是完全不考慮族裔的話,要學生群的樣貌反應美國社會將會非常困難。

