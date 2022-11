【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)總監Rochelle Walensky再度確診新型肺炎。

CDC宣佈Walensky再度確診,她於週日的檢測結果再呈現陽性,她首次確診是之前一個星期五的10月21日,症狀輕微,其後服用抗病毒藥物Paxlovid 5日療程,隨後檢測轉為陰性,但於星期日病情反彈,出現輕微症狀並再度檢測確診。

CDC表示,Walensky已經打齊疫苗,並接種了最新的加強版疫苗,她計劃在家隔離。

