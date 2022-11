加州司法部長辦網絡研討會 探討如何將民眾與打擊仇恨犯罪連結起來（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州司法部長Rob Bonta和其他州官員舉辦網絡研討會,探討如何將民眾與打擊仇恨犯罪連結起來。

加州司法部和加州亞太裔美國事務委員會,以及其他部門,週一召開網上研討會。

Bonta說:「我們都需要彼此包容,亞太裔、LGBTQ社群、猶太裔、天主教徒、穆斯林、非洲裔和拉美裔,當我們面對仇恨的共同挑戰時,我們是相互聯繫的,不幸的是,仇恨並不是新的事物,但團結一致和共同起來反應,也不是新的組合,這就是我們反擊的方式。」

Bonta表示,加州司法部的首要任務,是為社區的安全和福祉而戰,他指仇恨犯罪已經達到臨界點,看到前所未有針對亞裔以及其他群體的仇恨和暴力行為,在今年的夏天,加州司法部的統計數據顯示,從2020年到2021年,加州的整體仇恨犯罪增加了32.6%,達到了自2001年以來報告的最高水平,而當中針對非裔是最高。

他指數據,可能並非完全準確,原因是許多人仍然害怕站出來。

他又指,加州有資源和市民共同解決問題,當中包括上年成立的種族司法局,仇恨犯罪協調人員,以及不同語言的小冊子。

加州教育總監 Tony Thurmond說:「我一直認為可以用教育來結束仇恨,然後我們將站在一起反對任何仇恨行為,反對仇恨亞裔太平洋島民社區,或任何社區中的任何人,必須團結起來抗爭。」

Thurmond表示,在這個週末他接到電話,是關於針對非裔學生的仇恨行為,事件令他痛心,他指教育學生是十分重要,並提到州長紐森上年簽署一項法案,將民族研究列為所有公立高中學生必修的法案,可以有助學生了解各個種族的歷史和貢獻。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。