加州司法部長辦網絡研討會 探討如何將民眾與打擊仇恨犯罪連結起來（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州司法部長Rob Bonta和其他州官員舉辦網絡研討會，探討如何將民眾與打擊仇恨犯罪連結起來。

加州司法部和加州亞太裔美國事務委員會，以及其他部門，週一召開網上研討會。

Bonta說：「我們都需要彼此包容，亞太裔、LGBTQ社群、猶太裔、天主教徒、穆斯林、非洲裔和拉美裔，當我們面對仇恨的共同挑戰時，我們是相互聯繫的，不幸的是，仇恨並不是新的事物，但團結一致和共同起來反應，也不是新的組合，這就是我們反擊的方式。」

Bonta表示，加州司法部的首要任務，是為社區的安全和福祉而戰，他指仇恨犯罪已經達到臨界點，看到前所未有針對亞裔以及其他群體的仇恨和暴力行為，在今年的夏天，加州司法部的統計數據顯示，從2020年到2021年，加州的整體仇恨犯罪增加了32.6%，達到了自2001年以來報告的最高水平，而當中針對非裔是最高。

他指數據，可能並非完全準確，原因是許多人仍然害怕站出來。

他又指，加州有資源和市民共同解決問題，當中包括上年成立的種族司法局，仇恨犯罪協調人員，以及不同語言的小冊子。

加州教育總監 Tony Thurmond說：「我一直認為可以用教育來結束仇恨，然後我們將站在一起反對任何仇恨行為，反對仇恨亞裔太平洋島民社區，或任何社區中的任何人，必須團結起來抗爭。」

Thurmond表示，在這個週末他接到電話，是關於針對非裔學生的仇恨行為，事件令他痛心，他指教育學生是十分重要，並提到州長紐森上年簽署一項法案，將民族研究列為所有公立高中學生必修的法案，可以有助學生了解各個種族的歷史和貢獻。

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