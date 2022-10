台灣政府取消隔離政策後 不少僑胞回台辦理恢復戶籍（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

由於新冠疫情,不少台灣僑民超過兩年以上沒回台灣,戶籍自動被遷出,日前台灣政府取消隔離政策,不少人回台灣辦理恢復戶籍。

台灣僑民雷先生說:「我們三年沒回去,戶籍可能早就被踢出來。」

受到疫情的影響,台灣的海外僑胞,因為受到入境必須強制隔離的限制,對回台灣卻步。

根據中華民國戶籍法,僑胞要是超過兩年沒有入境,就會被自動遷出戶籍,健保也會受到影響,像雷先生這樣的台灣僑民,回台灣其中一個目的,就是恢復戶籍及健保。

辧理恢復戶籍,必須使用中華民國護照入境,前往戶政事務所辦理,要攜帶中華民國護照、身分證、戶口名簿,申請作業相當快,不到半小時就完全恢復戶籍作業。

戶籍恢復後,接下來大部分的人都會辦理恢復健保。

根據戶籍法的規定,在疫情前戶籍遷出超過兩年後,回台灣必須要等6個月以上,才能夠重新使用健保,但受到疫情的影響,台灣政府推出較為彈性的措施,在2018年戶籍被遷出的僑民,需要在今年底前返回台灣,就可以馬上恢復健保資格,也就是只要出國沒有超過四年,回國就可以即刻復保,超過四年的需要等到6個月以上,才能夠重新加入健保。

日前鬧得沸沸揚揚的確診者無法投票11月底九合一大選,同樣的,剛恢復戶籍的人士,也必須要滿6個月,才有資格參加11月26日投票。

想要恢復戶籍以及健保的僑民,詳情請參閱相關的網站。

