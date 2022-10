舊金山日落區為長者免費安裝防盜門鈴計劃接受更多申請（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

為舊金山(三藩市)日落區長者而設的免費安裝防盜門鈴計劃現正擴大,會接受更多長者的申請,帶大家去看看擴展計劃後第一個受惠家庭。

舊金山日落區居民劉女士(Jenny Low)說:「安裝後,我覺得很方便,幫我們日落區的華人減少許多罪案,我們行過有時看到有人,有心人搖晃你的門閘,沒人就走上去,但現在他在門鈴前,我們可以聽見,所以幫助很大。」

71歲的劉女士指,門鈴對長者幫助很大,因為可以透過鏡頭,了解實時的情況,又可以透過語音跟郵差交流,以防郵件被盜。

代表日落區的市參事馬兆明表示,他推行的日落區社區安全計畫,當中包括去年年底與安老自助處,以及防盜門鈴系統公司Ring合作,免費為區內長者提供監控門鈴和安裝服務。

馬兆明說:「現在有足夠資金,為最少200個日落區長者提供服務,如果附近或全市的需求增加,我會放在預算的優先項目,在下個財政年度擴展這項計劃。」

這項計劃除了為長者安裝門鈴,亦幫助他們解決應用程序,和科技上的問題,例如Wifi連接等。

而關注治安的SF SAFE組織的觀察小組,為屋主提供免費的家居安全評估,申請免費防盜門鈴的人士,需年滿60歲或以上,居住在日落區。

查詢詳情,可致電馬兆明的辦公室,電話:(415) 554-7460,或發電子郵件至marstaff@sfgov.org

