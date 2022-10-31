舊金山日落區為長者免費安裝防盜門鈴計劃接受更多申請（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

為舊金山（三藩市）日落區長者而設的免費安裝防盜門鈴計劃現正擴大，會接受更多長者的申請，帶大家去看看擴展計劃後第一個受惠家庭。

舊金山日落區居民劉女士（Jenny Low）說：「安裝後，我覺得很方便，幫我們日落區的華人減少許多罪案，我們行過有時看到有人，有心人搖晃你的門閘，沒人就走上去，但現在他在門鈴前，我們可以聽見，所以幫助很大。」

71歲的劉女士指，門鈴對長者幫助很大，因為可以透過鏡頭，了解實時的情況，又可以透過語音跟郵差交流，以防郵件被盜。

代表日落區的市參事馬兆明表示，他推行的日落區社區安全計畫，當中包括去年年底與安老自助處，以及防盜門鈴系統公司Ring合作，免費為區內長者提供監控門鈴和安裝服務。

馬兆明說：「現在有足夠資金，為最少200個日落區長者提供服務，如果附近或全市的需求增加，我會放在預算的優先項目，在下個財政年度擴展這項計劃。」

這項計劃除了為長者安裝門鈴，亦幫助他們解決應用程序，和科技上的問題，例如Wifi連接等。

而關注治安的SF SAFE組織的觀察小組，為屋主提供免費的家居安全評估，申請免費防盜門鈴的人士，需年滿60歲或以上，居住在日落區。

查詢詳情，可致電馬兆明的辦公室，電話：(415) 554-7460，或發電子郵件至marstaff@sfgov.org

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