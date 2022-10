【KTSF】

東灣San Ramon警方在一次例行車輛攔截時,逮捕了三名涉嫌偷竊汽車催化轉化器的疑犯。

警方表示,週四凌晨3點多,警員攔截一輛登記標籤過期的灰色汽車,警察期間在汽車後排乘客位置,發現千斤頂和鋸子等的工具,其後在車尾發現一個已切割的催化轉化器。

車內35歲的男司機和兩名乘客,分別一名60歲的婦女,和一名30歲的男子,都來自東灣Bay Point,三人都因不同罪名被捕,當中包括持有盜竊工具、使用吊銷的駕照駕駛,和向警察報上假名等。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。