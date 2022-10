【KTSF】

南灣聖荷西星期天半夜不到兩小時內,發生兩宗槍擊案,及一宗持刀襲擊案,造成兩死三傷。

據警方指,首宗槍擊案發生於昨晚約11點26分,地點是Kaufmann Court 700號路段,兩人受槍傷送院,其中一人傷重死亡。

第二宗槍擊案發生於週日凌晨約12點45分,案發地點是Madera Avenue 500號路段,一名男子受槍傷,傷重不治。

這兩宗槍擊案,分別是市內第31及32宗謀殺案。

之後在週日凌晨約1點17分發生一宗持刀襲擊案,地點是南1街400號路段,警員到場發現兩名男人被刺傷,送院搶救,一人危殆,另一人情況穩定。

