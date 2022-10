【KTSF】

星期一開獎的Powerball,頭獎獎金已累積到十億美元。

由於星期六晚間開出的六個號碼沒有人全部都中,因此星期一的最大獎已來到十億美元,這是Powerball 30年來歷史第二次頭獎達十億。

目前史上最高頭獎是2016年的15.86億美元。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。