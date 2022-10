普洛西首度回應丈夫遇襲事件 警方指疑犯身上有綁人工具

【KTSF】

聯邦眾議院議長普洛西位於舊金山(三藩市)的住家被人闖入,丈夫保羅遇襲之後,普洛西首度回應事件,而有警方消息人士透露,疑犯案發時身上有膠帶等綁人工具。

普洛西的聲明指出,全家人都為保羅遇襲感到心痛,感激執法部門及醫護人員迅速到場,亦感謝國會的同事為保羅祈禱及祝福,保羅現時情況正在好轉。

當局指案發時,保羅暗中報警,在不驚動入侵者的同時,也讓警察調度員聽到發生什麼事。

舊金山警察局長Bill Scott表示,調度員當時知道有事發生,立即派出警員,相信警員在3分鐘內就抵達現場,並在幾秒內迅速入到屋內,目擊入侵者用錘襲擊保羅,立即將肇事者制服。

疑犯David Depape據報在屋內四處尋找普洛西,並大叫普洛西在哪裡。

舊金山地檢處打算用企圖謀殺、以致命武器襲擊、虐老及其他罪名起訴疑犯。

地檢官謝安宜相信,疑犯用錘襲擊保羅頭部,是有意圖殺死他。

市長布里德就表示,保羅家人當時在他身邊,事件令人痛心,又指要預防同類事件再度發生。

雖然普洛西及她的保鑣當時不在家,但普洛西作為其中一個全國最有權力的政治人物,不少人都震驚,一個人如何可以輕易進到普洛西的家。

舊金山警方正協助負責保安的華盛頓特區警察,尋求如何可以更好的保護政客。

