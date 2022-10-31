普洛西首度回應丈夫遇襲事件 警方指疑犯身上有綁人工具

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聯邦眾議院議長普洛西位於舊金山（三藩市）的住家被人闖入，丈夫保羅遇襲之後，普洛西首度回應事件，而有警方消息人士透露，疑犯案發時身上有膠帶等綁人工具。

普洛西的聲明指出，全家人都為保羅遇襲感到心痛，感激執法部門及醫護人員迅速到場，亦感謝國會的同事為保羅祈禱及祝福，保羅現時情況正在好轉。

當局指案發時，保羅暗中報警，在不驚動入侵者的同時，也讓警察調度員聽到發生什麼事。

舊金山警察局長Bill Scott表示，調度員當時知道有事發生，立即派出警員，相信警員在3分鐘內就抵達現場，並在幾秒內迅速入到屋內，目擊入侵者用錘襲擊保羅，立即將肇事者制服。

疑犯David Depape據報在屋內四處尋找普洛西，並大叫普洛西在哪裡。

舊金山地檢處打算用企圖謀殺、以致命武器襲擊、虐老及其他罪名起訴疑犯。

地檢官謝安宜相信，疑犯用錘襲擊保羅頭部，是有意圖殺死他。

市長布里德就表示，保羅家人當時在他身邊，事件令人痛心，又指要預防同類事件再度發生。

雖然普洛西及她的保鑣當時不在家，但普洛西作為其中一個全國最有權力的政治人物，不少人都震驚，一個人如何可以輕易進到普洛西的家。

舊金山警方正協助負責保安的華盛頓特區警察，尋求如何可以更好的保護政客。

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