警方偵破徐麗麗命案 華裔居民向警方提供關鍵線索

【KTSF】

奧克蘭(屋崙)牙醫徐麗麗命案,警方週四晚逮捕兩名疑犯,其中一名是徐麗麗的男朋友,他在被逮捕後週五在監獄上吊自殺,本台成功聯繫到向警方提供破案線索的民眾。

在今年8月21日,奧克蘭的華裔牙醫徐麗麗被當街槍殺,警方日前宣布拘捕兩名疑犯,而其中一名就是事發時與徐麗麗坐同一輛車的男友Nelson Chia。

安裝和管理附近店鋪閉路電視公司的葉先生表示,他重覆翻看片段,發現疑點後就向警方提示線索。

葉先生說:「因為片段我放大後,4k電視看後,看得很清楚,這賊人的犯案行為的時間,開槍後,那人就上車走了,沒有東西被偷,沒有手機,又沒有補槍殺司機,而第二個疑點就是,葉先生發現Nelson Chia一早為徐麗麗預設好行程,幫徐麗麗在按摩院預約。」

葉先生續道說:「很早已經知道徐麗麗老公跟她正離婚,徐麗麗老公一直在中國內地,沒有來美,尤其是近幾年疫情,所以誰知道徐麗麗2點半的預約,而舖排這槍手那位就最大可疑,是他早一日預約2點半,那所以誰預約知道行蹤,然後安排車手,已經十分明顯了。」

葉先生表示,加上最後一個疑點,他就決定向警方提供線索。

