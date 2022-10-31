警方偵破徐麗麗命案 華裔居民向警方提供關鍵線索

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奧克蘭（屋崙）牙醫徐麗麗命案，警方週四晚逮捕兩名疑犯，其中一名是徐麗麗的男朋友，他在被逮捕後週五在監獄上吊自殺，本台成功聯繫到向警方提供破案線索的民眾。

在今年8月21日，奧克蘭的華裔牙醫徐麗麗被當街槍殺，警方日前宣布拘捕兩名疑犯，而其中一名就是事發時與徐麗麗坐同一輛車的男友Nelson Chia。

安裝和管理附近店鋪閉路電視公司的葉先生表示，他重覆翻看片段，發現疑點後就向警方提示線索。

葉先生說：「因為片段我放大後，4k電視看後，看得很清楚，這賊人的犯案行為的時間，開槍後，那人就上車走了，沒有東西被偷，沒有手機，又沒有補槍殺司機，而第二個疑點就是，葉先生發現Nelson Chia一早為徐麗麗預設好行程，幫徐麗麗在按摩院預約。」

葉先生續道說：「很早已經知道徐麗麗老公跟她正離婚，徐麗麗老公一直在中國內地，沒有來美，尤其是近幾年疫情，所以誰知道徐麗麗2點半的預約，而舖排這槍手那位就最大可疑，是他早一日預約2點半，那所以誰預約知道行蹤，然後安排車手，已經十分明顯了。」

葉先生表示，加上最後一個疑點，他就決定向警方提供線索。

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