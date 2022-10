【KTSF 朱慧琪報導】

明年1月1日起,加州的工作招聘廣告中,必須要包括該份工作的工資範圍。

明年生效的加州新法例規定,有15名員工或以上的加州公司,僱主在招聘廣告中,必須要列明預計為招聘的職位大概支付多少工資,或者時薪的範圍。

而相似的法例在11月1日先在紐約州生效,適用於擁有4名員工或以上的僱主。

法例旨在提高薪酬的透明度,讓僱員在找工作的時候,已經了解到該公司願意付多少工資。

這法律將影響深遠,因為正影響美國兩個最多人口的州份,成千上萬的僱主將受影響。

法例改變後,求職者不再需要在招聘過程中花費數週或數月才能確定工作的工資,而對於現職的員工來說,可以作為參考,與上司討論他們的薪酬。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。