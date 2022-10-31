梨泰院人踩人增至最少154人死 警力部署與往年相若

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南韓首爾周六晚發生的梨泰院人踩人慘劇，增至最少154人死亡，包括22名外國人，其中最少4人是中國公民，另外逾130人受傷。警方仍在調查事件起因，當局指事前沒料到這麼多人在萬聖節前狂歡，警力部署僅和往年相若。

梨泰院狂歡人群，像骨牌般跌倒，堆疊起5、6層人牆，除了有人因為踩踏造成死傷，多人因為窒息致命。死傷者多為十多至廿多歲的年輕人，而且以女性佔多。

警方仍在調查這宗歷來傷亡最慘重的人踩人事件是如何發生，當地傳媒報道，現場傳出有名人出現在附近酒吧，吸引人群聚集該處；亦有傳部分人食用含有毒品的糖果引致意外，不過警方稱暫沒有跡象顯示涉及毒品。

發生人踩人慘劇的梨泰院為首爾夜生活中心，酒吧、夜店林立。

今次遇難的人，集中在地標漢密爾頓酒店旁一條僅4米闊、40米長的下坡窄巷，連接大街和繁忙的餐飲街。目擊者憶述人潮從不同方向湧入小巷，斜坡頂部有人跌倒，下方民眾如骨牌般倒在其他人身上，其他小巷亦有人不幸遇難。

事件另一焦點，是關於梨泰院的人潮管制。今次是疫情緩和撤銷限聚令後，首次毋須戶外戴口罩的萬聖節活動，估算單是周六有約10萬人到當區消遣，有商戶指人潮比平日多10倍，人太多、幾乎看不到警員。

內政部長坦言，警方沒預料人群數量龐大，梨泰院部署規模僅和往年相若，相當警力部署在鄰近的光化門地區，因為預計有示威。

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