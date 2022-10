梨泰院人踩人增至最少154人死 警力部署與往年相若

【有線新聞】

南韓首爾周六晚發生的梨泰院人踩人慘劇,增至最少154人死亡,包括22名外國人,其中最少4人是中國公民,另外逾130人受傷。警方仍在調查事件起因,當局指事前沒料到這麼多人在萬聖節前狂歡,警力部署僅和往年相若。

梨泰院狂歡人群,像骨牌般跌倒,堆疊起5、6層人牆,除了有人因為踩踏造成死傷,多人因為窒息致命。死傷者多為十多至廿多歲的年輕人,而且以女性佔多。

警方仍在調查這宗歷來傷亡最慘重的人踩人事件是如何發生,當地傳媒報道,現場傳出有名人出現在附近酒吧,吸引人群聚集該處;亦有傳部分人食用含有毒品的糖果引致意外,不過警方稱暫沒有跡象顯示涉及毒品。

發生人踩人慘劇的梨泰院為首爾夜生活中心,酒吧、夜店林立。

今次遇難的人,集中在地標漢密爾頓酒店旁一條僅4米闊、40米長的下坡窄巷,連接大街和繁忙的餐飲街。目擊者憶述人潮從不同方向湧入小巷,斜坡頂部有人跌倒,下方民眾如骨牌般倒在其他人身上,其他小巷亦有人不幸遇難。

事件另一焦點,是關於梨泰院的人潮管制。今次是疫情緩和撤銷限聚令後,首次毋須戶外戴口罩的萬聖節活動,估算單是周六有約10萬人到當區消遣,有商戶指人潮比平日多10倍,人太多、幾乎看不到警員。

內政部長坦言,警方沒預料人群數量龐大,梨泰院部署規模僅和往年相若,相當警力部署在鄰近的光化門地區,因為預計有示威。

