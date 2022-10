【KTSF】

社交媒體Instagram週一早上發生故障,有大量用戶報稱無法登入帳號,Instagram表示正在收復問題。

有用戶報稱,他們的帳號被封鎖,但仍能閱讀帖文,有用戶則報稱完全無法登入。

也有用戶表示,他們的粉絲人數大減,原因可能與粉絲的帳號被封鎖有關。

暫時未知Instagram這次故障是出於內部,還是被黑客入侵,Intragram的母公司Meta暫時未對事件作出評論。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。