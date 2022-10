【KTSF】

週一就是Halloween了,加州公共衛生局提醒民眾將大麻糖果收好,以免兒童誤食。

當局表示,許多大人吃的大麻零食,看起來可能就像一般糖果,不過小孩如果誤食含有THC大麻成分的糖果,可能會生病,甚至會導致幼兒死亡。

誤食大麻零食的小孩,可能會出現的症狀包括想睡覺、腹瀉、抽筋、嘔吐、說話不清楚、低血糖或是昏倒。

當局表示,已發現小孩誤食大麻食品的案例增加,提醒家長將大麻食品放在上鎖的地方,同時不要在小孩面前食用。

更應該檢查小孩在萬聖節討來的糖果,如果發現有可疑之處,應該丟掉糖果不要食用。

