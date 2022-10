【KTSF】

美墨邊境的難民危機持續,這個財政年有超過830名前來尋求庇護的難民死於南部邊境,創歷史新高。

根據國土安全部官員,這個數據已經超過去年一整年的死亡人數,不過由於海關及邊境巡邏局尚未發布正式的統計報告,官員預估實際死亡人數恐怕比830人更高。

這些來自中南美的難民,在跨越邊境時,容易碰上嚴峻地形,有些透過走私集團穿越邊境,卻被拋棄在危險的偏遠地區。

邊境巡邏局在2022年看到的難民人數就高達200萬人,也比任何財政年度的人數更多。

