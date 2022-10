【KTSF】

今年的珍寶蟹(Dungeness crab)季節和之前三年一樣,又將延遲開始。

珍寶蟹商業捕蟹季節連續四年被延遲開始。

加州漁業及野生動物當局表示,為了保護鯨魚不被漁網等纏住,從北加州Mendocino直到墨西哥邊界,所有珍寶蟹商業捕蟹活動都將延遲開始,11月下旬會再評估。

