影評：從渴望中發現自己的巴西劇情片《私人荒漠》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一名警察教官開長途車,為的是要找從未見過面的網中情人。《私人荒漠 Private Desert》代表巴西角逐奧斯卡最佳國際電影。

一名警察學院的指導員Daniel,因為對新警員動手,被無薪停職。在照顧年老父親的同時,也做起兼職保安工作。和他長途手機對話的一個女子Sara,是生活中唯一一個能讓他發笑的人。但是一天,Sara 突然不再回覆Daniel 的短訊。為了探個究竟,Daniel 開近兩千英里的車,到Sara 住的小鎮。因為不知道Sara 住哪裡,也就用自己所知道的原始大字報尋人方式。但是Sara 選擇停止通訊的原因,除了知道Daniel 涉及的暴力事件,而Sara 的真正身份,也是一個做搬運工作的男子Robson。兩人後來見面,Daniel 終於見到自己的網中情人,但是發現Sara 確實的身份後,也陷入痛苦的內心掙扎中。是否可以克服自己思維上的障礙,來了解自己、並追求快樂。

《私人荒漠》分成三個部分。頭兩段分別用來介紹Daniel 和Sara,了解他們生活的不同層面。第三段才是兩人碰面後,如何相互影響的結果。這雖然是導演Aly Muritiba 的第二部影片,給演員寬裕的時間與空間發揮。兩位主角Antonio Saboia 和Pedro Fasanaro,也都充分利用給予他們的每分每秒,將人物細膩詮釋。每個眼神都叫人感受他們的真、他們身心經歷的所有喜與怒、哀與樂。結局帶有絲毫的懸疑,但是觀眾卻已經在兩個小時後,有想要對這對人物有多一層了解。和要他們能夠找到快樂,與找到自己的那股慾望。

《私人荒漠 Private Desert》是今年感覺最令人回味的電影之一。獲得滿分五分的最佳評價,觀眾不該錯過。

電影目前通過如Amazon Video、Apple iTunes、Google Play、Vudu 和Kino Now 等串流平台購買或租看。

電影網頁:https://www.kinolorber.com/film/private-desert

“Private Desert” Review: Brazilian drama on the desire for human connection

“Screening Room” reviews “Private Desert”

Rating: 5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.kinolorber.com/film/private-desert

Now streaming on Amazon Video, Apple iTunes, Google Play, Vudu and Kino Now