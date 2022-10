【有線新聞】

南韓首爾一個萬聖節主題派對發生人踩人事故,最少146死150傷,消防出動過百架消防車救援,總統尹錫悅主持緊急會議指揮救援善後。

救援人員嘗試拉出被壓著的人,多人躺在地上,消防、救護等為他們進行心肺復蘇急救。

當地報道指,梨泰院一間酒店附近,當地周六晚上舉行派對,其間懷疑人數過多,出現人踩人及有人呼吸困難等情況,當局接獲數十宗求助,又啟動應急處置,接連由第一級提升至第三級。

除了救援情況,網上亦流傳影片和相片,附近一帶事發前後人頭湧湧,迫得街道水洩不通。

總統尹錫悅下令所有緊急部門全力協助救助傷者,又下令相關部門緊急檢查各地萬聖節慶祝活動場所,以確保活動安全。

總理韓悳洙則指示要盡快掌握事故情況,並盡量減低人命傷亡,警方等要徹查事件。

