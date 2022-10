【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)指出,全國流感個案在增加,因流感而需要住院的人數多於去年同期,而本週錄得今年第一宗兒童因流感而死亡的個案。

根據CDC的估計,今季最少有88萬宗病例,接近7千宗留院個案和360人因流感而死亡,本週有第一宗兒童因為流感而死亡的病例。

CDC的數據顯示,流感最嚴重的州份位於南部,而按照Walgreens藥房所售賣的處方抗病毒藥物數量,流感的熱點位於墨西哥灣沿岸地區,包括休斯頓和New Orleans。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。