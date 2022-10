【KTSF】

距離11月選舉不到兩個星期,灣區縣選務處將在本週末和下個週末開放,讓選民親身提早投票。

加州合格選民,應該都已經收到郵寄選票,但是選民還是可以親自到個別縣的投票站提前投票。

以舊金山舉例,市政廳的選務處在本週末和下個週末的開放時間是上午10點至下午4點,選民可以選擇在現場通過紙張選票投票,或是用那裡的投票機投票。

現場將有接受過訓練的專員可以提供協助,也可以得到多種語言翻譯的選票。

還沒有登記的合資格選民,也可以到場通過臨時選票投票,這選票在對證選民資格後被點算。

民眾可以透過個別縣的選務處網站,知道個別縣的提前投票中心地點和開放時間。

